(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - E' stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni, iscritto alla facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso, nella loro casa delle vacanze in via Hope a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva "un ragazzo fragile", secondo gli investigatori è l'autore di un "efferato delitto": avrebbe strangolato la madre, per poi uscire di casa probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. E' stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi: ha chiamato il 112 dicendo di non riuscire ad entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha detto di essere uscito per cenare intorno alle 19,30, di essere rincasato e di aver suonato più volte il citofono, di aver bussato, senza però ottenere risposta. Ai soccorritori giunti sul posto, vigili del fuoco e personale sanitario, si è mostrato preoccupato, e ha chiesto più volte come stesse la mamma. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Imperia, hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una "verosimile responsabilità del giovane". Interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri, il giovane si è contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di ventiquattrore, c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio. Poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano, poi, c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione: sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi, inutilmente. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione, secondo un primo esame esterno sulla salma compiuto dal medico legale, Capano era morta da almeno tre ore. Resta da capire il movente dell'omicidio e cosa abbia fatto, davvero, tra le 19,30 e le 22, il giovane presunto assassino. (ANSA).