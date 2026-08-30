(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo di 52 anni, di nazionalità cinese, che ieri pomeriggio è stato arrestato in flagranza dai carabinieri in quanto gravemente indiziato dell'omicidio della moglie, sua connazionale, nella loro abitazione di San Giovanni al Natisone (Friuli). L'uomo è indagato per omicidio volontario, aggravato da crudeltà e vincolo familiare ed è stato portato nel carcere Antonio Sartoro di Udine. Interrogato in presenza del suo legale difensore l'uomo non ha risposto agli inquirenti. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, poco dopo le 17. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno udito delle grida provenire dall'abitazione dei due coniugi. Giunti sul posto i militari del Nor-Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palmanova hanno trovato l'uomo in apparente stato di alterazione alcolica e la moglie riversa sul pavimento, esanime, con diverse ferite da taglio all'addome: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nell'appartamento sono quindi intervenuti i carabinieri del Reparto operativo - Nucleo investigativo del Comando provinciale di Udine, che, coordinati dalla locale Procura, hanno avviato le indagini assieme ai colleghi della Stazione locale e del Nor - Aliquota Operativa. Al termine degli accertamenti e dei rilievi tecnici, svolti dai reparti specializzati, sono stati posti sotto sequestro un coltello e l'appartamento. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'aggressione e risalire al movente. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per il prossimo esame autoptico. (ANSA).