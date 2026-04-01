(ANSA) - PALERMO, 01 APR - La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo di Gherda Caruso, la donna di 50 anni trovata morta nella sua casa di via Maccionello il 25 marzo scorso. Il marito Giuseppe Greco, di 46 anni, autista di mezzi pesanti presso un'azienda, ha raccontato ai poliziotti e a personale del 118 intervenuti di aver telefonato alla moglie più volte durante la mattinata del 25, non avendo ricevuto risposta è tornato a casa e l'ha trovata morta. Greco difeso dall'avvocato Fausta Catalano, è indagato per omicidio preterintenzionale. L'uomo si è difeso e ha detto agli investigatori di non avere mai fatto del male alla moglie. Di diverso avviso i genitori di Gherda Caruso. Ritengono che sia stato il marito a provocare la morte della donna. La madre della vittima ha raccontato che inizialmente l'uomo non le ha permesso di entrare in casa e vedere il corpo della figlia. Sarà decisiva l'autopsia per stabilire le cause della morte. (ANSA).