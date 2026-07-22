(ANSA) - TORINO, 22 LUG - È stata disposta oggi e sarà eseguita domani dal medico legale Roberto Testi l'autopsia sul corpo di Daniela Florea, la donna di 35 anni, di origini romene, trovata morta in un appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino. L'inchiesta, coordinata dalla pm Delia Boschetto, è stata aperta per omicidio, anche se gli investigatori della Squadra mobile della questura del capoluogo piemontese continuano a lavorare senza escludere altre ipotesi. L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso e consentire di stabilire con maggiore precisione quando è avvenuta la morte, visto che il cadavere della donna è stato trovato in avanzato stato di decomposizione L'allarme era scattato lunedì sera, dopo che alcuni vicini avevano segnalato il forte odore proveniente dall'appartamento. A preoccupare era stato anche il fatto che la donna, che lavorava in una struttura sanitaria, da alcuni giorni non si fosse più presentata al lavoro. Anche in questo caso c'era stata una segnalazione alle forze dell'ordine. Gli investigatori della Squadra mobile, insieme al personale della polizia scientifica, hanno eseguito rilievi nell'abitazione e raccolto le testimonianze di vicini e conoscenti della donna. (ANSA).