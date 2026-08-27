(ANSA) - PARMA, 27 AGO - I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento in largo Visconti, nella prima periferia cittadina, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, a partire dall'omicidio. E' stata la madre della 45enne a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero, le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma. (ANSA).