(V.'Donna muore dopo dimissioni da ospedale...' delle 15.03) (ANSA) - TRANI, 02 NOV - Quattro persone sono indagate dalla Procura di Trani nell'inchiesta per omicidio colposo relativa alla morte di Valentina Filannino, la 35enne di Barletta deceduta poche ore dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli. Ne dà notizia la Procura di Trani che ha avviato l'indagine dopo la denuncia della mamma della vittima ai carabinieri. Secondo quanto emerso finora, la donna nella serata dello scorso 29 ottobre si era rivolta al reparto di emergenza - urgenza a causa di un dolore a una gamba che appariva gonfia e livida. Dopo alcuni esami e consulti medici, alla 35enne sarebbe stata prescritta una terapia da eseguire a casa. Al suo rientro però, ha avvertito un malore. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in rianimazione dove è poi deceduta. "La Procura - è detto nella nota - sta procedendo all'espletamento di tutte le attività di indagine ritenute utili e necessarie per la compiuta ricostruzione dei fatti e per l'accertamento delle cause del decesso. A breve verrà conferito l'incarico per l'esecuzione dell'esame autoptico e conseguenti accertamenti medico legali, i cui esiti saranno valutati unitamente alle ulteriori risultanze investigative acquisite". (ANSA).