(ANSA) - VERBANIA, 22 SET - L'uomo che domenica sera ha accoltellato e ferito in modo grave la ex compagna a Bognanco (Verbano-Cusio-Ossola) era già indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna, con cui per un periodo aveva convissuto nel comune di Stresa. Il fascicolo era stato aperto all'inizio di settembre, dopo che la ragazza si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l'uomo. Da quanto si apprende, la stessa donna aveva riferito di non voler procedere nei confronti dell'ex compagno, ma gli inquirenti avevano comunque avviato un'indagine trovandosi di fronte a un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio. La donna era stata sentita ed erano state fatte ulteriori verifiche, ma dai primi riscontri era emerso un quadro ritenuto non particolarmente allarmante, privo fino a quel momento di episodi di violenza fisica. Il 44enne, che alle spalle ha precedenti di polizia, si trova in carcere a Novara, in attesa dell'udienza di convalida. Poi il fascicolo passerà alla procura di Verbania, competente territorialmente. (ANSA).