(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 NOV - E' stato rinchiuso nella casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria l'uomo, di nazionalità straniera, fermato con l'accusa di aver ferito la donna di circa 30 anni ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata vicino alla porta d'ingresso di un palazzo in via Righi. La notte scorsa ci sarebbe stata una festa nell'alloggio, durante la quale è stato consumato molto alcol. A un certo punto sarebbe scoppiata una lite all'interno della coppia e la donna sarebbe stata colpita con delle forbici. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).