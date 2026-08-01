(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine ha convalidato l'arresto della 35enne che mercoledì sera ha inferto tre coltellate all'ex compagno, nell'abitazione di lei, a Rivignano Teor (Udine), ma ne ha disposto la scarcerazione e l'ha posta ai domiciliari. La donna potrà lasciare già oggi la Casa circondariale di Trieste dove era rinchiusa. Trascorrerà la misura meno afflittiva a casa del padre, che oggi l'aveva incontrata brevemente in aula, a margine dell'udienza di convalida in cui la Procura aveva sollecitato la permanenza in carcere. Il Gip non ha ravvisato una volontà omicidiaria nell'azione della donna. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l'intera dinamica della serata e dell'aggressione, avvenuta con un coltello, rinvenuto sulla scena del reato. L'uomo, 44 anni, non è in pericolo di vita. E' stato trasferito in un reparto non d'urgenza e tra pochi giorni dovrebbe lasciare l'ospedale. (ANSA).