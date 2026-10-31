(ANSA) - PISTOIA, 31 OTT - Ha salvato la vita a una persona donando il fegato a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 98/o compleanno. Così la vicenda di Annina Sensi, di Montale (Pistoia) deceduta la scorsa settimana all'ospedale San Jacopo per un'emorragia cerebrale. Dopo l'accertamento di morte cerebrale, la famiglia ha acconsentito al prelievo, incoraggiata dai medici che hanno spiegato come il fegato conservi la propria funzionalità indipendentemente dall'età anagrafica. A favorire la donazione è stato anche il gruppo sanguigno raro della donna, B positivo, presente solo nel 7% della popolazione. L'intervento di trapianto è perfettamente riuscito. I familiari, già sensibili al tema poiché in passato un'altra figlia della donna aveva vissuto più a lungo grazie a un trapianto di fegato, hanno reso pubblica la vicenda per promuovere la cultura della donazione e invitare i cittadini a registrare la propria volontà al rinnovo della carta d'identità. (ANSA).