(ANSA) - TRIESTE, 18 APR - "I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, riconosciuti. I ragazzi hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. C'è un mondo adulto che deve fermarsi, che deve interrogarsi". Lo ha detto oggi don Luigi Ciotti, in un appuntamento che nella prima parte è stato dedicato proprio ai giovani, con l'associazione Libera contro le mafie, alla sede di via Filzi dell'Università di Trieste, con il patrocinio del Comune di Trieste. Ad accoglierlo c'era anche un gruppo di bambini che gli ha donato mazzi di girasoli: "Sei il nostro sole", ha detto qualche piccolo spiegando la scelta del tipo di fiore. Nella seconda parte, nel pomeriggio, don Ciotti incontrerà anche gli educatori e le associazioni di volontariato. Stamani, intanto, ha sottolineato l'importanza di parlare "delle responsabilità di un mondo adulto e dell'educazione. Perché questa dimensione è fondamentale. L'educazione è generatrice di vita, di cambiamento. Abbiamo veramente bisogno di una grande sfida culturale, di una grande dimensione educativa che chiama in gioco la responsabilità di un mondo adulto, ma che chiama in gioco anche le responsabilità delle istituzioni". In questo senso, il 'padre' di Libera ha segnalato che il nostro Paese è afflitto da povertà educativa rispetto agli altri Stati europei: "In Italia abbiamo dei territori in cui c'è una dispersione scolastica oltre il 30%. E allora è anche una sfida - ha ribadito - una sfida anche della politica, che faccia di più la propria parte. Ma anche noi come cittadini, siamo chiamati ad assumerci di più la nostra parte di responsabilità". Ad accogliere don Ciotti a Trieste il vescovo, mons. Enrico Trevisi, il sindaco Roberto Dipiazza, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo e la rettrice Donata Vianelli. Domani don Ciotti sarà sul molo Audace, sempre a Trieste, per un "invito alla pace" per proseguire la giornata con la Santa Messa alla cattedrale di San Giusto. (ANSA).