(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - ''Sono candidato": Dominique de Villepin ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. L'ex premier ed ex ministro degli Esteri divenuto celebre per il suo storico discorso del 14 febbraio 2003, quando alle Nazioni Unite espresse il no categorico della Francia (allora presieduta da Jacques Chirac) a un intervento militare immediato in Iraq, aveva lasciato intendere la sua intenzione di correre per l'Eliseo già da diversi mesi ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale in conferenza stampa, a cinque mesi dal voto. (ANSA).