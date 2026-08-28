(ANSA) - MILANO, 28 AGO - "Facciamo volare tanti aquiloni, in gruppi o singolarmente, ovunque ci troviamo, per dire ai bambini palestinesi: siamo con voi!": è il testo dell'appello che gira in rete e via chat per lanciare il flash mob diffuso 'Aquiloni per i bambini di Gaza', una "iniziativa popolare spontanea" che si svolgerà domenica alle ore 17:30. L'iniziativa è nata dopo che Israele ha vietato il lancio di aquiloni nella Striscia di Gaza. L'appello è stato condiviso da realtà come Assopace Palestina, che invita a liberare in cielo gli aquiloni e a fotografare e condividere il momento sui social. (ANSA).