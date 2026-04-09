(ANSA) - BRUXELLES, 09 APR - "Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia" per sospendere il Patto di stabilità "sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario". "Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis in audizione alla Commissione Econ rispondendo a una domanda dell'eurodeputato Pasquale Tridico, che gli ha chiesto se veda margini politici per uno stop alle regole fiscali europee. (ANSA).