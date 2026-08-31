(ANSA) - ALBERONA, 31 AGO - Si è concluso durante la notte l'intervento ad Alberona, comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia, interessato, nella giornata di ieri, da un vasto incendio che nei giorni precedenti aveva colpito lo stesso territorio. I vigili del fuoco, impegnati per ore nell'area boscata a circa 1000 metri di altitudine, insieme a mezzi aerei e volontari della Protezione civile e personale Arif, hanno spento l'incendio e bonificato l'area. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati chiusi gli interventi in atto anche in altri comuni della provincia come Monte Sant'Angelo. (ANSA).