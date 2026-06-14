(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Scatta domani, lunedì 15 giugno, il collocamento del nuovo Btp Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione pensato per i piccoli risparmiatori. L'emissione, della durata di cinque anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Il collocamento resterà aperto fino a venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata, e sarà possibile aderire attraverso il proprio home banking abilitato al trading online oppure rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale dove si detiene il dossier titoli. Al termine dell'offerta, in base alle condizioni di mercato, il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo. (ANSA).