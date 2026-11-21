(ANSA) - ROMA, 21 NOV - In arrivo, domani, una nuova perturbazione che porterà maltempo specialmente nelle regioni tirreniche e sulle Alpi, dove nevicherà fino ai 1.000 metri. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, dopo la giornata odierna, caratterizzata da tempo asciutto e soleggiato con solo qualche nebbia in pianura, domani peggiorerà sul fianco occidentale del Paese, a partire da Liguria e Toscana, estendendosi nel corso della giornata a tutte le altre regioni tirreniche e al Nord. Nel settentrione, in particolare, torneranno nevicate intense e abbondanti su tutto l'arco alpino: la quota neve scenderà fino a 1000-1200 metri con locali fiocchi fino a 800-900 metri. Si rinforzerà nuovamente il Libeccio con raffiche forti o di burrasca di 60-80 km/h su Liguria, Toscana, Sardegna, regioni tirreniche e dorsale appenninica, seguito in serata dall'irruzione di venti tesi di Maestrale sui bacini occidentali. Lunedì e martedì si aprirà una fase più stabile con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto su gran parte del Paese, salvo residui addensamenti sui confini alpini con deboli nevicate oltre gli 800-1000 metri e accumuli di 5-10 cm nella giornata di lunedì e qualche nube sparsa sul medio-basso versante tirrenico e adriatico; protagonista sarà ancora il vento con raffiche molto forti di Maestrale. Nel dettaglio: Sabato 21 - Al Nord: bel tempo salvo banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Al Centro: nuvolosità in aumento, più soleggiato sul versante adriatico; venti forti occidentali con mari molto mossi o agitati. Al Sud e sulle Isole: bel tempo. Domenica 22 - Al Nord: piogge diffuse e localmente intense e nevicate abbondanti sulle Alpi; . Al Centro: piogge diffuse su Toscana e regioni tirreniche, più sparse in Umbria; neve sui rilievi appenninici, venti forti di Libeccio e mari molto mossi o agitati. Al Sud e sulle Isole: piogge su Campania e localmente Calabria tirrenica, più asciutto altrove; venti forti occidentali e mari molto mossi. Lunedì 23 - Al Nord: bel tempo salvo deboli nevicate sui confini alpini; gelate al primo mattino in pianura. Al Centro: schiarite con qualche nube sul versante adriatico; venti molto forti di Maestrale e mari molto mossi a ponente. Al Sud e sulle Isole: soleggiato con qualche addensamento; venti forti e mari molto mossi . Tendenza: Martedì tempo ancora prevalentemente asciutto. Mercoledì una nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse e altra neve sulle Alpi. (ANSA).