(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Di fronte alle nuove sfide globali, l'indebolimento del multilateralismo, il ritorno a guerre diffuse 12 presidenti non esecutivi dell'Unione europea si confronteranno per due giorni su come la UE possa adattarsi a queste nuove circostanze "senza perdere i valori e i principi su cui è stata fondata: democrazia, diritti umani, stato di diritto, solidarietà, cooperazione e risoluzione pacifica dei conflitti". Sergio Mattarella sarà infatti domani e dopodomani in Slovenia per il tradizionale vertice Arraiolos, un foro di discussione informale che permette discussioni aperte e franche sul futuro dell'Europa. Il presidente della Repubblica arriverà domani sera per l'apertura dei lavori che proseguiranno il giorno successivo nel castello di Brdo nelle vicinanze della capitale slovena. Il Gruppo informale di Arraiolos da oltre vent'anni promuove uno scambio aperto e approfondito di opinioni sulle principali questioni di politica europea e internazionale. Questa è la prima volta che l'incontro si svolge in Slovenia dalla fondazione del gruppo nel 2003. Il primo incontro si svolse nella città portoghese di Arraiolos su iniziativa dell'allora presidente del Portogallo, Jorge Sampaio. Da allora, l'incontro è stato ospitato da diversi Stati membri dell'UE. Finora, è stata confermata la partecipazione all'incontro di Brdo dei presidenti di Austria, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Ungheria, Malta, Germania, Polonia, Portogallo e Slovacchia. L'incontro sarà ospitato dalla Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar. Nell'ambito della riunione del Gruppo Arraiolos, che ospiterà a Lubiana e Brdo pri Kranju il 15 e 16 ottobre 2026, la Presidente della Repubblica di Slovenia terrà incontri bilaterali separati con il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e con la Presidente irlandese Catherine Connolly. (ANSA).