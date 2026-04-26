(ANSA) - MILANO, 26 APR - Leonardo Maria Del Vecchio è fiducioso di poter rilevare il 25% di Delfin in mano ai fratelli Paola e Luca. È quanto emerge alla vigilia dell'assemblea straordinaria convocata per domani a Lussemburgo che, a quanto apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia Del Vecchio, si svolgerà in un clima di dialogo costruttivo. L'operazione che porterebbe Leonardo Maria Del Vecchio a diventare il primo azionista della holding con il 37,5% del capitale gode del pieno supporto delle banche finanziatrici e del management del gruppo. Secondo le stesse fonti, c'è un clima positivo sulla possibilità di trovare una convergenza che possa permettere ulteriori passi avanti nella costruzione del nuovo equilibrio finanziario che porti stabilità e continuità al gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio. (ANSA).