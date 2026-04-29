(ANSA) - ROMA, 29 APR - Domani mattina intorno alle 8 arriverà nel porto di Ortona la Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency per lo sbarco delle 68 persone soccorse domenica 26 in due distinti interventi nelle acque internazionali della zona Sar libica. "Arrivare fino al porto abruzzese - commenta Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support - significa imporre ai naufraghi, che sono soggetti vulnerabili, altri giorni in mare e allontanare il loro accesso a servizi essenziali, mentre le convenzioni internazionali prescrivono che i naufraghi vengano portati in un luogo sicuro il prima possibile Emergency - spiega - ritiene quindi che Ortona non possa essere considerato un Pos in linea con le Convenzioni Sar e le Risoluzioni del diritto internazionale per interventi di soccorso effettuati nel Mediterraneo centrale". "Come se non bastasse - aggiunge il capomissione della nave di Emergency - per raggiungere tale porto la Life Support si allontanerà dall'area operativa. Parliamo di quel Mediterraneo centrale che resta una delle rotte migratorie più letali al mondo e solo nei primi quattro mesi dell'anno, stando ai dati censiti dall'OIM, ha già fatto 781 vittime, più della metà delle persone morte nello stesso tratto di mare nell'intero 2025". (ANSA).