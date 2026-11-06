(ANSA) - PARIGI, 06 NOV - Lo schieramento delle forze dell'ordine per la nuova manifestazione in programma domani in diverse città della Francia è "confermato" in 70.000 poliziotti e gendarmi, ha annunciato stasera il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. "Il rischio è esattamente lo stesso che per i sabati precedenti" ha aggiunto il ministro in una conferenza stampa a Parigi, citando appelli sui social "alla violenza, ai blocchi, alla rivoluzione, all'insurrezione, da parte di movimenti dell'ultrasinistra o dell'estrema sinistra radicali". La nuova manifestazione, indetta dai sindacati, vede in piazza anche studenti e gilet gialli. (ANSA).