(ANSA) - MILANO, 11 OTT - E' stato convocato per domani pomeriggio un cda straordinario di Mps. E' quanto apprende l'ANSA da fonti finanziarie. Sul tavolo ci sarà il nuovo scenario creato dal ritocco dell'Opas di Intesa Sanpaolo e dall'emersione di un blocco di azionisti, superiore a un terzo del capitale del Monte, che ha manifestato la volontà di bocciare il piano alternativo messo a punto dell'ad del Monte, Luigi Lovaglio, con la doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali e il dividendo straordinario di 4 miliardi. Si tratterà di capire se, oltre alle valutazioni del board sul rilancio di Intesa, Lovaglio presenterà delle contromisure per cercare di resistere alla mossa di Ca' de Sass. (ANSA).