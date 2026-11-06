(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Nuovo corteo domani a Torino contro il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. La manifestazione partirà alle 15 da piazza Castello e si concluderà in piazza Crispi. L'appuntamento è stato presentato durante un'assemblea cittadina al Campus Luigi Einaudi, occupato dal 26 ottobre, alla quale hanno partecipato studenti universitari, rappresentanti sindacali e collettivi. Gli organizzatori annunciano nuove iniziative nelle prossime settimane, con l'obiettivo di dare continuità alla protesta. Il corteo attraverserà via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, prima di raggiungere piazza Crispi. La manifestazione è stata preavvisata in Questura e si svolgerà in contemporanea con altre iniziative a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce. Alla mobilitazione hanno annunciato la partecipazione, tra gli altri, Cobas, Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. Tra i promotori c'è anche la rete Torino in piazza, articolazione locale di Italia in piazza, che punta a coordinare le diverse realtà impegnate nelle proteste. La protesta dovrebbe estendersi ad altre sedi universitarie torinesi, tra cui Palazzo Nuovo, dopo le occupazioni che nelle ultime settimane hanno interessato anche diversi istituti superiori. Durante l'assemblea è stata espressa solidarietà alle persone raggiunte da misure cautelari nell'inchiesta sugli scontri del 31 gennaio scorso, avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. (ANSA).