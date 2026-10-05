(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Promuovere i cammini come spazi di partecipazione, sostenibilità e identità collettiva: è questo l'obiettivo di "Paesaggio che vai. Cammini d'Italia per fare comunità", la nuova iniziativa sperimentale che coniuga tutela del paesaggio e sviluppo locale, favorendo la collaborazione tra terzo settore e istituzioni locali. Il progetto è realizzato congiuntamente da 12 Fondazioni italiane, nell'ambito della Commissione Beni e Attività culturali di Acri. A partire dal censimento nazionale di Cammini d'Italia, partner dell'iniziativa, rende noto la Fondazione con il Sud, sono stati individuati 20 cammini sulla base del valore storico-culturale e paesaggistico dei percorsi, della capacità di coinvolgimento delle comunità e dell'accessibilità. Si tratta del Cammino di Oropa della Pace, la via Francigena tra Valle di Susa e Toscana Nord, le Strade dei Forti e l'AltraVia in Piemonte; la Via dei Monti Cai La Spezia in Liguria, la Via dei Sensi, la Via dei Deci e il Cammino Tre Laghi in Lombardia; la Via del Sale, dalla Lombardia alla Liguria; la Via Vandelli, la Via del Fantini, la Bologna Montana Art Trail e la Romea Strata-Lungo la Nonantolana in Emilia Romagna; il Cammino di San Jacopo in Toscana; il Cammino del Salto nel Lazio; il Cammino di San Nilo nel Merkourion in Campania; il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna; il Cammino Materano tra la Basilicata e la Puglia; il Cammino di San Francesco di Paola e il Cammino Kalabria coast to coast in Calabria. Le Fondazioni aderenti all'iniziativa sostengono gli interventi (per i quali sono stati definiti progetti di circa 20mila euro ciascuno) con una quota pari ad almeno la metà. La restante parte è cofinanziata dai cammini o con il contributo e la partecipazione del territorio e della comunità di riferimento, grazie alla collaborazione della piattaforma di crowdfunding Eppela. "'Paesaggio che vai' è una sperimentazione che mette al centro i cammini come patrimonio culturale e paesaggistico e come espressione delle comunità che li vivono e li attraversano - sottolinea Donatella Pieri, presidente della Commissione Beni e Attività culturali di Acri. - È anche un esempio concreto del valore dei progetti di sistema promossi da Acri". (ANSA).