(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Dodici persone sono state denunciate a Torino in occasione dei cortei di ieri per lo sciopero generale indetto ieri da sindacati di base. Le ipotesi di reato nei loro confronti vanno dall'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità al travisamento, sino alla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono stati 256 gli identificati, 11 dei quali accompagnati presso gli uffici della questura. La rende noto la stessa questura di Torino in una nota, spiegando che nel bilancio rientrano anche i servizi preventivi svolti dal personale della polizia di Stato, della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri. (ANSA).