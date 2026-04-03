(ANSA) - TEHERAN, 03 APR - "Per me, la parte più dolorosa di questa guerra non è solo il suono delle esplosioni, ma l'orribile contraddizione nascosta dietro slogan apparentemente liberatori. La persona che, solo pochi mesi fa, è apparsa con promesse di 'ripristinare grandezza all'Iran' e si è presentata come un sostenitore del popolo, ora parla di distruggere quella stessa terra in una lingua che assomiglia molto all'umiliazione e alla cancellazione. Quando Trump parla di 'rimandare un paese all'età della pietra', dietro c'è il crollo della vita quotidiana di persone che non hanno avuto alcun ruolo nelle decisioni che hanno portato alla guerra". A scriverlo da Teheran è Hasti Diyè, docente iraniana che per anni ha vissuto all'estero, per scappare dalla repressione in atto nel paese ma poi è rientrata alla vigilia dell'attacco americano, per stare vicino ai suoi cari. "La distruzione di ponti, vie vitali, centri industriali e infrastrutture costruite attraverso anni di sforzi - prosegue Hasti Diyè - mirano direttamente alla vita dei comuni cittadini che devono percorrere queste strade ogni giorno, lavorare, ottenere medicine e semplicemente sopravvivere. Per me gli attacchi ai centri scientifici e farmaceutici sono i più scioccanti di tutti. Quando un luogo che dovrebbe essere dedicato alla produzione di vaccini, medicinali e speranza per i pazienti viene sotto fuoco, non si può più spiegare semplicemente nell'ambito di obiettivi militari". "In questi momenti - prosegue Hasti - pazienti, bambini, anziani e tutti coloro che dipendono da questa catena di trattamento diventano le prime vere vittime della guerra". La distruzione delle grandi industrie e dei pilastri economici del paese, osserva la giovane iraniana, "è anche molto più della rovina dell'acciaio e del cemento; significa ferire il futuro di una nazione, togliendo la capacità di rialzarsi a persone che già vivevano sotto immense pressioni ancor prima del guerra. La cosa che più mi fa arrabbiare è che alcune persone, a distanza e protette dalla propria sicurezza geografica, applaudono a tale devastazione e lo chiamano eroismo, senza mai sentire la sofferenza umana trasportata da ogni missile e da ogni edificio crollato. Non posso accettare - conclude Hasti- alcuna narrazione politica in cui la distruzione delle città, l'interruzione delle forniture di medicinali, la paralisi delle infrastrutture e il timore costante che si impone ai civili siano giustificati in nome della libertà o della salvezza. La guerra, qualunque nome le venga dato, quando ricade sulla gente comune, moltiplica solo il dolore e lascia l'odio alle spalle per generazioni". (ANSA).