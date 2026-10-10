(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Il Presidente Trump si unisce a quanti ritengono che l'Ucraina abbia bisogno di una leadership realmente orientata alla pace, anziché dell'atteggiamento bellicista di Zelensky: 'È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente'. Iconico e storico". Lo scrive su X l'inviato presidenziale russo e negoziatore Kirill Dmitriev. In un altro post, Dmitriev ha affermato che "la 'diplomazia del diesel' ha smascherato Zelensky". In un successivo messaggio, l'inviato russo ha pubblicato un copertina del Time risalente al 2025 con una foto del presidente ucraino e la scritta "The Endgame". (ANSA).