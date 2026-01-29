(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Dalla carte d'identità con validità illimitata per gli over 70 alla tessera elettorale digitale, fino all'Isee che sarò acquisito automaticamente dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di inviarlo per il cittadino. Sono alcune delle nuove misure introdotte dal decreto Pnrr, all'esame del consiglio dei ministri, che contiene alcuni articoli (circa 13) presentati dal ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che si prefiggono l'obiettivo di semplificare alcuni procedimenti a favore di cittadini e imprese. Complessivamente, nell'ambito del Pnrr, sono state semplificate circa 400 procedure amministrative, raggiungendo gli obiettivi previsti. (ANSA).