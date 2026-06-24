(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Via libera definitivo, in terza lettura, alla conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari (le opposizioni avevano preannunciato il loro no). Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Il decreto - in scadenza il 29 giugno - è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme, precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo (ad esempio quella sul teleselling). (ANSA).