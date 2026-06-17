(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La relatrice al decreto prezzi petroliferi, in discussione alla Camera, e il governo hanno dato parere positivo a quattro emendamenti presentati dalla commissione. I testi sono soppressivi di emendamenti a loro volta votati al Senato che trattavano tra le altre cose di teleselling (una sorta di telemarketing che punta a vendere prodotti al telefono), di mitigazione del prezzo di zolfo e acido solforico e tutela delle minoranze linguistiche, in quanto sarebbero stati ritenuti "esorbitanti" rispetto al tema del decreto. A quanto si apprende dietro questa mossa c'era un'intesa tra governo e Quirinale per lo stralcio delle norme estranee, cioè non omogenee al provvedimento. Che ora, dopo l'ok della Camera, dovrà tornare al Senato per il via libera definitivo. (ANSA).