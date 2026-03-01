(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "E' una soddisfazione gigante, io non mi aspettavo neanche di essere presa al festival, quindi direi che le mie aspettative sono state ampiamente tradite in positivo, sono contentissima che un brano come il mio, un brano con delle sonorità sicuramente pop, electro pop, ma anche acid house, sia sul podio mi sembra un'allucinazione letterale". Lo dice Ditonellapiaga terza classificata al festival alla conferenza stampa a Sanremo. "Sono contentissima - aggiunge - di aver condiviso il palco con Carolina Bubbico, che lei abbia vinto il premio per l'arrangiamento, è stato un lavoro di squadra incredibile, sono contenta che una proposta così originale e strampalata come la mia sia stata premiata. Sono felice che un'artista donna con un nome come il mio, Ditonellapiaga, che è stato anche un nome abbastanza difficile da portare, è comunque salita sul podio insieme a questi due bravissimi artisti. Quindi sono contentissima di tutto quello che mi è successo e grazie a tutti quelli che mi hanno votato, perché veramente è stata un'esperienza stupenda" chiude. (ANSA).