(ANSA) - MILANO, 11 GIU - E' stata distrutta dalle fiamme, probabilmente causate da un fulmine durante un violento temporale in quota, la Capanna Lagoscuro in Adamello. Il bivacco, che si trova a 3.100 metri sulle montagne della cima Lagoscuro, tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale, in provincia di Brescia, non era solo un rifugio per gli amanti della montagna ma anche una testimonianza storica della Guerra Bianca. Tra le sue assi di legno, avevano trovato riparo i soldati della Prima Guerra Mondiale perché in origine la capanna era una baracca ad uso militare. A ricostruirla negli anni Cinquanta era stato Giovanni Faustinelli, guida alpina e maestro di sci di Pezzo, frazione di Ponte di Legno, che ha dedicato gran parte della sua vita al recupero dei reperti bellici, contribuendo a preservare la storia della Guerra Bianca in Adamello. Faustinelli viveva gran parte dell'anno proprio in quella capanna che poi ha preso anche il suo nome e che negli anni è stata gestita da una associazione, che se ne è sempre presa cura. Fino all'incendio della notte scorsa. "Con molta tristezza apprendiamo che nella serata di ieri, per cause ancora da accertare, un incendio ha completamente distrutto la Capanna Lagoscuro - scrive il Comune di Ponte di Legno -. Il bivacco non era soltanto un punto di riferimento per gli alpinisti o un ricovero d'alta quota, ma era un vero e proprio monumento a più di 3000 metri di altitudine, custode dell' identità e della memoria della nostra comunità e del nostro territorio". Ricostruzione fedele di una baracca della Prima Guerra Mondiale, la capanna faceva parte del complesso militare d'alta quota che ospitò gli Alpini durante i durissimi anni della Guerra Bianca in Adamello, "rappresentando ancora oggi testimonianza tangibile del loro sacrificio e del loro coraggio. Si garantisce fin da ora il pieno sostegno affinché questo importante simbolo della nostra identità possa rinascere". E sui social sono tanti i commenti di chi, a poche ore dall'incendio, propone delle raccolte fondi per ricostruire la storica capanna. (ANSA).