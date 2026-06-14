(ANSA) - LOS ANGELES, 14 GIU - Il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg, 'Disclosure Day', debutta in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari. Distribuito da Universal e scritto da David Koepp a partire da un soggetto dello stesso Spielberg, questo ritorno del maestro a una storia di extraterrestri, con Josh O'Connor ed Emily Blunt, ha incassato altri 49 milioni all'estero, per un esordio globale di 93 milioni. Costato 115 milioni di dollari e sostenuto da una campagna marketing da circa 80, il film dovrà raggiungerne almeno 300 a livello mondiale per entrare in zona profitto, considerando che gli esercenti trattengono circa metà degli incassi. E per farlo, punta tutto sul pubblico adulto, già 'devoto' del regista che inventò il concetto stesso di blockbuster estivo con Lo Squalo, nel 1975: il 60% di chi è andato al cinema a vedere Disclosure Day ha più di 35 anni. I giovani continuano ad affollare le sale per vedere 'Obsession', thriller horror distribuito anch'esso da Universal. Il film di Curry Barker prosegue la sua marcia trionfale al botteghino, sostenuto dal passaparola e dal dibattito su come una nuova generazione di registi cresciuti su YouTube possa cambiare Hollywood. Nel quinto fine settimana ha raccolto altri 19 milioni di dollari, superando per la quarta settimana consecutiva l'incasso del weekend d'esordio (17,2 milioni). Il totale domestico sale così a 188 milioni. L'arrivo di Spielberg, insieme alla tenuta del maggiore successo nella storia di Focus Features, è bastato ad affondare i due grandi debutti della scorsa settimana, 'Scary Movie' e 'Masters of the Universe', entrambi in calo di oltre il 70% nel secondo weekend. La parodia vietata ai minori distribuita da Paramount Pictures, che una settimana fa aveva debuttato in vetta alla classifica, scivola al terzo posto con 14,5 milioni di dollari, per un totale di 84,5 milioni. Quarta piazza per 'Backrooms', altra sensazione horror nata dall'universo YouTube. Il film di Kane Parsons, costato dieci milioni, ne ha incassati altri 12 nel terzo fine settimana, raggiungendo quota 160 in Nord America e circa 262,3 milioni nel mondo. Mancano appena 5 milioni per superare 'The Mandalorian and Grogu' al box office domestico. Chiude la top five 'Masters of the Universe' di Amazon MGM Studios. Basato sul celebre He-Man della linea di giocattoli Mattel, il film ha raccolto quasi 9 milioni di dollari, per un totale di 47 milioni in due settimane. Ne è costati quasi 200, esclusi i costi di marketing. (ANSA).