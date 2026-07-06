(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Dopo i problemi di questa mattina, con la disalimentazione della rete elettrica per circa 50 minuti tra le 9 e le 10, è tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano. Alle 15 sul tabellone della stazione Centrale figura ancora qualche ritardo ma di pochi minuti, con alcune cancellazioni verso Lecco e Albairate-Magenta. Il disagio subito questa mattina dai passeggeri si somma a quelli cuasati dall'importante intervento programmato nello snodo di Firenze che causerà ritardi fino a tre ore e cancellazioni tra le ore 23 del 5 luglio e le 4 del 10 luglio, e che riguarderà i treni Av e Ic delle relazioni Torino-Milano-Venezia-Verona da e per Roma-Salerno-Reggio Calabria e viceversa. A causare i disagi, secondo quanto si apprendere, sarebbe stata anche la presenza di alcune persone nella galleria Mirabello, periodicamente frequentata da senzatetto. La segnalazione di alcuni macchinisti ha fatto scattare i controlli della Polfer, per effettuare i quali è stato necessario disalimentare la linea. (ANSA).