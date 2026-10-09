(ANSA) - MARSALA, 09 OTT - "Una tromba marina ha investito in pieno la succursale di Terrenuove e l'ha distrutta totalmente. Per fortuna, grazie all'intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all'interno dell'istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato". Lo ha detto il dirigente scolastico Leonardo Gullotta parlando del plesso di contrada Terrenove della scuola Alcide De Gaspari di Marsala. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c'erano 273 bambini. (ANSA).