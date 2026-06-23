(v. 'Lotta ai diplomifici..' delle ore 18.55) (ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Venivano da tutta Italia per conseguire in Campania il diploma, in qualche caso senza mai frequentare. Una società, che gestisce due scuole paritarie in Campania, è finita sotto sequestro. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Napoli. La meta era una scuola con sede ad Acerra. Gli studenti, secondo gli investigatori, quasi sempre residenti fuori regione ma con domicilio nel napoletano, sarebbero stati attratti dalla possibilità di un agevole superamento delle prove d'esame. Alcuni, residenti in Lombardia, in Piemonte e Sardegna, non si sarebbero mai recati presso l'Istituto a sostenere gli esami. E la documentazione relativa alle prove d'esame sarebbe stata falsamente predisposta dagli indagati. Oggi è stato emesso anche un decreto di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di nove indagati, ipotizzando a loro carico i reati di associazione per delinquere e falso in atto pubblico finalizzati al rilascio di diplomi di idoneità alla frequentazione della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado. Ovviamente gli indagati avranno modo di replicare alle accuse. I provvediment i- si legge in una nota - costituiscono l'epilogo di articolate indagini condotte dai militari della Compagnia Casalnuovo di Napoli su un Istituto paritario con sede ad Acerra (Napoli). Il provvedimento di sequestro riguarda una società di capitali, con sede legale a Caserta e sedi operative ad Acerra e Orta di Atella (Caserta), attiva nel settore della formazione paritaria, nonché del relativo patrimonio aziendale. (ANSA).