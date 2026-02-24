(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "La mia ansia è alta". L'amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, torna a lanciare l'allarme sul ciclo economico statunitense, affermando - in un panel con gli investitori - di iniziare a vedere parallelismi con l'era precedente alla crisi finanziaria del 2008. "Purtroppo, abbiamo assistito a questo fenomeno nel 2005, 2006 e 2007, quasi la stessa cosa: la marea montante sollevava tutte le barche, tutti facevano un sacco di soldi", ha detto Dimon, prevedendo che il ciclo del credito si inasprisca di nuovo, anche se non è sicuro di quando. "C'è sempre una sorpresa in un ciclo del credito. La sorpresa è stata spesso quale settore" sia maggiormente colpito. "Non ci si aspettava che le utility e le compagnie telefoniche fossero le più colpite nel 2008 e nel 2009, e questa volta potrebbe essere il software, a causa dell'intelligenza artificiale", ha aggiunto. (ANSA).