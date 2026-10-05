(ANSA) - UDINE, 05 OTT - Saranno nominati l'8 ottobre i consulenti tecnici della Procura di Udine nell'ambito degli accertamenti sulla morte di un uomo, di 52 anni, deceduto a Udine il 25 settembre, per un probabile infarto, poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale. L'indagine è scaturita dopo una querela della famiglia della vittima. L'autopsia dovrà accertare la causa e l'ora del decesso e verificare eventuali responsabilità, anche sotto il profilo diagnostico e terapeutico. I periti nominati dal pm Marco Panzeri saranno il medico legale Antonello Cirnelli e il cardiochirurgo Paolo Ius. Risultano indagati i medici del reparto dell'ospedale cittadino che aveva avuto in cura l'uomo. (ANSA).