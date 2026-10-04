(ANSA) - LOS ANGELES, 04 OTT - 'Digger', l'originale e costosissimo film d'autore della Warner Bros diretto dal cinque volte premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, debutta in sala con appena 8 milioni di dollari. È il peggior debutto per la superstar Tom Cruise dal 2007, quando 'Leoni per agnelli' si fermò a 7 milioni. La star di 'Top Gun' e 'Mission: Impossible' interpreta questa volta Digger Rockwell, un potente miliardario del petrolio che si prepara ad affrontare una catastrofe ecologica di proporzioni epiche. Nel tono della commedia nera, con un profluvio di dialoghi e monologhi, la Warner Bros ha destinato al progetto 125 milioni, poi lievitati fino a 160-180 milioni con il prolungarsi della lavorazione. A questo si aggiungono circa 100 milioni per una campagna di promozione mastodontica: secondo Variety, 'Digger' dovrebbe incassare circa 350 milioni di dollari nel mondo per chiudere in pari. Il debutto globale si è invece fermato a 20 milioni. Il film più visto nei cinema di Stati Uniti e Canada questo fine settimana è 'Verity', adattamento di uno dei bestseller di Colleen Hoover, autrice di romanzi sentimentali diventati fenomeni editoriali, che ha raccolto 33 milioni di dollari in Nord America e 30 milioni sui mercati internazionali. È il secondo miglior debutto per un adattamento cinematografico della scrittrice di 'It Ends With Us - Siamo noi a dire basta' e 'Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto'. Diretto da Michael Showalter, il film con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett è costato 40 milioni. Al secondo posto resta saldo il survival horror 'Resident Evil' di Zach Cregger, già re del botteghino con 'Barbarian' e 'Weapons', con 13 milioni nel terzo weekend, per un totale di 125 milioni negli Stati Uniti e 215 milioni nel mondo, contro un budget di 75 milioni. Terza piazza per Brad Pitt e il suo 'Heart of the Beast', il thriller della Paramount in cui il divo lotta per sopravvivere nella natura insieme al suo cane, che incassa 11 milioni nel secondo weekend e si avvicina a quota 100 milioni nel mondo. Al quarto posto 'Primetime', il dramma psicologico di A24 con Robert Pattinson nei panni del conduttore di 'To Catch a Predator' Chris Hansen: 8 milioni nel secondo weekend e 34 milioni complessivi in Nord America. 'Digger' si piazza appena sotto, al quinto posto. (ANSA).