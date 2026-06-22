(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è disponibile" a presentarsi al Palazzo di Giustizia di Milano per rendere esame come testimone-parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato. I due sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it, riconducibile all'ex agente fotografico che era collaboratore, nel quale si attribuiva alla premier una fantomatica relazione con l'ex deputato di FdI, Manlio Messina, pure lui parte civile. La disponibilità di Meloni a rendere esame a Milano, dopo che per suoi impegni istituzionali era saltata un'udienza programmata ad hoc a Palazzo Chigi a fine maggio, è stata annunciata oggi in aula dalla legale della premier, l'avvocata e senatrice Giulia Bongiorno. (ANSA).