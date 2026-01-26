(ANSA) - MILANO, 26 GEN - La difesa di Andrea Sempio, coi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sta notificando alle parti un'istanza che depositerà alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per chiedere che disponga un incidente probatorio per effettuare analisi sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, nell'ambito dell'inchiesta, riaperta poco più di un anno fa, a carico dell'amico del fratello della vittima, di nuovo indagato per il delitto di Garlasco del 2007. Sull'istanza, poi, dovrà decidere la giudice. Prima i legali di Sempio devono informare le altre parti che depositeranno l'istanza alla giudice. (ANSA).