(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Ritengo che ci sia poco di morale" nella richiesta di costituzione e di parte civile di Margherita Agnelli contro il figlio John Elkann nel procedimento penale in corso a Torino. Lo ha detto l'avvocato Paolo Siniscalchi, dello staff difensivo dell'imprenditore, prima di lasciare palazzo di giustizia. Siniscalchi ha anche ricordato che "Margherita è diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre" lasciando a John Elkann "l'onere di portarlo avanti in un momento molto critico". (ANSA).