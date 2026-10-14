(ANSA) - PAVIA, 14 OTT - "L'impronta del piede dell'assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio. Se necessario, siamo pronti a mettere a disposizione della Procura alcuni modelli di scarpe". Lo ha dichiarato questa mattina l'avvocato Angela Taccia prima di entrare al Tribunale di Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). La legale, che assieme all'avvocato Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto, si è inoltre detta convinta che il suo assistito sia totalmente estraneo a un'eventuale indagine per corruzione nella vicenda relativa al fascicolo che la Procura di Brescia ha trasmesso a quella di Pavia dopo l'archiviazione dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti. (ANSA).