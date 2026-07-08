(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Vi posso dire che Valter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come confermato dallo stesso giornalista". Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma dove è in programma l'interrogatorio del suo assistito. Valter Lavitola è accusato di strage nell'ambito della indagine della Dda sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola dovrà essere interrogato dai magistrati per i quali è il mandate dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 a Pomezia (Roma) all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la famiglia. (ANSA).