(ANSA) - BARI, 06 NOV - Dieci arresti per assalti con esplosivo ai bancomat del Foggiano vengono eseguiti in queste ore dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Le accuse sono a vario titolo e in concorso, di furto aggravato ai danni di Atm di istituti di credito, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, connotati dal carattere della micidialità del tipo marmotta. Gli arresti riguardano in particolare due assalti a bancomat di San Giovanni Rotondo. Dettagli sull'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in procura a Foggia alle 10.30. (ANSA).