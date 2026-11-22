(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Le critiche alla procura di Caltanissetta non sono ingiustificate: sono calunnie, perché la procura di Caltanissetta sta facendo quello che doveva fare la procura di Palermo 30 anni fa e che non ha fatto fino all'arrivo di Caselli": di questo è convinto l'ex pm di Mani pulite ed ex ministro Antonio Di Pietro che vede delle analogie fra il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato dai magistrati nisseni per depistaggio e quello di Raul Gardini. "Sono due persone che hanno fatto una scelta drammatica e vanno rispettate - ha detto all'ANSA - ma per questa scelta hanno lasciato una pagina vuota nella storia politica, giudiziaria e imprenditoriale di questo Paese" hanno impedito di aprire uno "squarcio di verità" sui rapporti fra imprenditoria e mafia e sulla morte di Paolo Borsellino. (ANSA).