(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Prende il via la nuova stagione post-Ranucci di Report con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione del programma che ha fatto la storia del giornalismo di inchiesta in tv. "La squadra è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e che con le sue inchieste ha creato la forza del marchio, prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi di Sigfrido Ranucci" assicura Di Pasquale aprendo la trasmissione. "Su quello che è successo quest'estate è stato scritto e detto di tutto e di più. Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia, e invece noi siamo rimasti qui a difendere il programma e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione" osserva la giornalista che però aggiunge: "Non è stato facile, anzi è stato doloroso soprattutto sul piano umano, ma non su quello professionale, perché la linea resta quella che è sempre stata, un Report libero, indipendente e rigoroso". Quello che cambia, scandisce Piervincenzi è che "saremo in due a condurre e a lanciare il meraviglioso lavoro dei nostri inviati coordinati da due storici autori del programma, Bernardo Iovene e Giulio Valesini". I conduttori annunciano il servizio sul depistaggio di Valter Lavitola ma anche le verità nascoste del Cantiere Navale Vittoria di Adria, un intreccio di servizi segreti, affaristi, politica e uomini vicini ai clan che si agita intorno a quella che per mesi è stata una delle piste della Procura di Roma nella ricerca degli attentatori di Sigfrido Ranucci. Una storia che dal Veneto attraversa la Campania e vola all'estero fino a sfiorare il faraonico castello sul Mar Nero da molti considerato la reggia mai dichiarata di Vladimir Putin. Una storia che oltre al ruolo di Valter Lavitola evidenzia, dice Di Pasquale, una serie di "colpi di scena dove si avvicenderanno politica, servizi segreti e criminalità organizzata" . (ANSA).