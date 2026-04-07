(ANSA) - ROMA, 07 APR - I problemi di carburante in alcuni aeroporti italiani sono "una situazione contingente e marginale, da cui si è prodotto un effetto domino e mediatico tra piccoli scali". Il presidente dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), Pierluigi Di Palma, contattato dall'ANSA mentre è in missione negli Stati Uniti, sottolinea che "non c'è nessun avviso di navigazione (Notam) che riguarda Fiumicino o Malpensa: gli scali che li hanno emessi sono marginali. Venezia era il più grande e ha tenuto a precisare che si trattava di un problema più dell'operatore Air BP che dell'aeroporto". (ANSA).