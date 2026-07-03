(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Le voci secondo cui starebbe lavorando peer tornare, magari con una candidatura alle politiche "sono romanzi fantasy, informazioni prive di fondamento. Dico solo che, per me, oggi sarebbe molto difficile dire le cose che, da opposizione, sostenevamo in campagna elettorale. Consiglio a tutti i partiti di andare a Palazzo Chigi. Perché solo quando governi fai i conti con la realtà". Lo dice Luigi Di Maio, Rappresentante speciale per il Golfo Persico, in una intervista a 7, il Magazine del Corriere della Sera. Parlando del suo rapporto col presidente del M5s, Giuseppe Conte, "deve realizzare che ha vinto tutto con me - dice Di Maio - mentre io ho perso tutto. Il giorno in cui capirà questa cosa sarà in pace con me. E magari smetterà di continuare a nominarmi". Il governo di Giorgia Meloni? "Lo do sulla politica estera, vista dai Paesi arabi - risponde Di Maio - Un governo così longevo dà stabilità all'Italia, non solo per i mercati, ma garantisce credibilità e solidità nei rapporti con i Paesi esteri, consentendo di concretizzare accordi e obiettivi". Poi, parlando di quando chiese l'impeachment del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "In quei giorni, fu tutto molto veloce. Cercammo subito l'opportunità per vederci e proseguire con la costruzione del governo" e quando avvenne "il presidente della Repubblica mi disse semplicemente: 'Mettiamo da parte quello che è successo negli ultimi giorni e pensiamo al Paese'. Dimostrò ancora una volta di essere un grande uomo di Stato". (ANSA).