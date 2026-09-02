L’AVANA. «Oggi mi sento meglio». Alessandro Di Battista aggiorna personalmente sulle proprie condizioni di salute e annuncia che il rientro in Italia è stato fissato per venerdì 4 settembre. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle lascerà Cuba a bordo di un’aeroambulanza.

«Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto», scrive Di Battista sui social. L’ex parlamentare ringrazia in particolare i sanitari cubani che lo hanno assistito dopo il ricovero: «Come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali».

Il trasferimento sarà effettuato con un volo sanitario privato. «Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza», precisa Di Battista, facendo così chiarezza anche sulle modalità del rimpatrio.

L’ex deputato era stato ricoverato venerdì sera dopo forti mal di testa, inizialmente a Santa Clara e successivamente all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana. Nelle ultime ore due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma hanno raggiunto Cuba per affiancare i medici locali e valutare le condizioni necessarie per affrontare il viaggio.

Accanto a Di Battista si trovano anche Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, e Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi. Proprio Di Giuseppe aveva invitato alla prudenza sulle notizie relative alle condizioni dell’ex parlamentare, spiegando che gli aggiornamenti ufficiali sarebbero arrivati direttamente da lui e dalla famiglia.